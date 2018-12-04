الأمم المتحدة تحسم موقفها من مشروع أمريكي بإدانة حماس.. الخميس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت المتحدثة باسم رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مونيكا جارلي، أن مشروع القرار الأمريكي الخاص بإدانة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سيتم التصويت عليه الخميس.



وقالت المتحدث في مؤتمر صحفي، عقد بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، ، إن الجلسة ستعقد عصر الخميس بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك.



ونفت المتحدثة صحة تقارير إعلامية، أفادت بوصول رسالة من رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية إلى رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا سبينوزا، بخصوص جلسة التصويت المقررة الخميس.



وقالت: "لم يتسلم مكتب رئيسة الجمعية العامة أي خطابات بهذا الخصوص".



وتطرقت المتحدثة إلى البيان، الذي وزعته البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الجمعة الماضي، وذكرت فيه أنها كانت تأمل في التصويت على مشروع القرار، الإثنين، "لكن أساليب استخدمها الفلسطينيون أدت إلى تأجيل التصويت على مشروع القرار إلى الخميس المقبل".



وحول طبيعة تلك الأساليب التي استخدمها الفلسطينيون لتأجيل التصويت قالت المتحدثة الرسمية: "لا علم لي بذلك، وإذا تبين لي شيء فسوف أقوم بإبلاغكم".



ويُطالب المشروع، الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، بإدانة حركة "حماس"، وإطلاق الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف.



وفي حال قبول مشروع القرار، سيكون الأول من نوعه الذي يدين "حماس" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.