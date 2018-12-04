قانون «إسرائيلي» لوقف تمويل علاج المصابين والأسرى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر مجلس وزراء الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الأول الأحد، قانوناً يتم بموجبه تجميد الأموال التي تحولها الحكومة «الإسرائيلية»، لعلاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون «الإسرائيلية» «شباص». وجاءت الموافقة على القانون الذي قدمته عضو «الكنيست» عنات بركو، بدعم من وزير ما يسمى الأمن الداخلي جلعاد أردان، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة «الإسرائيلية». وقالت القناة «20 الإسرائيلية»، إنه بناء على طلب من الوزير أردان، فقد تم توسيع صلاحيات القانون لتشمل أيضاً الأسرى في سجون الاحتلال. وخلال مداولات لجنة العمل، التي قدمت خلالها بيانات مصلحة السجون فقد أظهرت أن فاتورة علاج الأسرى تبلغ 40 مليون شيكل سنوياً، فيما اعتقل الاحتلال 19 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة بينهم طفلان.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية كافة، مؤكدة أن محاولات فرض القانون «الإسرائيلي» على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة تُشكل انتهاكاً صارخاً وصريحاً للقانون الدولي، واستخفافاً مُتعمداً بالشرعية الدولية وقراراتها وباتفاقيات جنيف التي تعتبر أن الاستيطان جريمة وفق المعايير والمعاهدات الدولية.

وأضافت الوزارة، أن التصريحات والمواقف «الإسرائيلية» الداعية علناً إلى مزيد من تعميق الاستيطان وتوسيعه، تعكس حجم التمرد «الإسرائيلي» الرسمي على الشرعية الدولية وقراراتها، والرفض «الإسرائيلي» لأية جهود مبذولة لإحلال السلام على أساس حل الدولتين.

وأصيب 9 فلسطينيين، عندما قمعت قوات الاحتلال التظاهرات السلمية التي توجهت صوب الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة. وبدأت الجماهير بالتوافد إلى الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة؛ للمشاركة في المسير البحري الثامن عشر، ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار.

ونقلت سيارات الإسعاف 9 إصابات: 1 بالرصاص الحي، و4 بالمطاط، و4 إصابات بقنابل الغاز، إضافة إلى وجود حالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه المشاركين في الحراك البحري. ويشارك في الحراك البحري ال18، نحو 30 قارباً لكسر الحصار، وصلت إلى السياج على الحدود البحرية شمال غرب غزة. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه المتظاهرين السلميين، بالقرب من ساحل «زكيم» شمال غرب قطاع غزة.

وتوغلت عدة آليات عسكرية «إسرائيلية» لمسافة محدودة في المناطق الشرقية من وسط قطاع غزة. وذكر شهود عيان أن أربع جرافات عسكرية توغلت إلى الشرق من مخيم المغازي باتجاه الشمال، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف بغطاء من طائرات الاستطلاع «الإسرائيلية». وفي ذات السياق، أطلقت الزوارق الحربية «الإسرائيلية» النار على الصيادين شمال وجنوب قطاع غزة دون إصابات.

وهدمت قوات الاحتلال منزلين في قرية «فصايل» شمال مدينة أريحا في الضفة الغربية. واستنكر إبراهيم أبوعوض، رئيس مجلس قرية «فصايل»، ما تقوم به سلطات الاحتلال في القرية، مضيفاً أن هذه الممارسات هي استمرار لسلوك ومنهج «إسرائيلي» متأصل في المضايقات اليومية للمواطن الفلسطيني.

وأصدرت سلطات الاحتلال قراراً عسكرياً يقضي بتمديد إغلاق الشوارع المؤدية إلى قرية الخان الأحمر. وحسب القرار الاحتلالي فإن استمرار الإغلاق يأتي بغرض الاستيلاء على الأراضي لأغراض عسكرية، ويستمر التمديد العام القادم 2019.

واقتحم عشرات المستوطنين يتقدمهم عضو «الكنيست» المتطرف يهودا غليك المسجد الأقصى المبارك. وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية، أن عضو «الكنيست» يهودا غليك وعشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، بحراسة شرطة الاحتلال. (وكالات)