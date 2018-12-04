كوريا الجنوبية تطلق أول شبكة إنترنت 5G في العالم

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كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت كوريا الجنوبية أول شبكة إنترنت من الجيل الخامس (5G) في العالم، متجاوزة في ذلك الولايات المتحدة والصين في سباق التكنولوجيا.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن ثلاث مُخدمات ستستخدم هذه التقنية الحديثة.

وكان قد اندلع حريق في أحد فروع الشركة الكورية للاتصالات في سيئول، أدى إلى منع الشبكة من العمل بشكل طبيعي، وبسبب الحادث تم إلغاء العرض التقديمي لعمل شبكة الإنترنت الحديثة (5G).

ودفع هذا الحادث المشغلين إلى التفكير في نقل موعد إطلاق الشبكة، ولكنهم تمكنوا من حل المشكلة بحلول الشهر الجاري.

وفي المرحلة الأولى ستعمل الأجهزة التي توزع "واي فاي" إلى الهواتف الأخرى، وفي شهر مارس القادم سوف يتم عرض أول هاتف ذكي يعمل مع الشبكة الحديثة للبيع.