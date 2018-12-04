وفد الحكومة اليمنية يغادر إلى السويد للمشاركة في المشاورات

موسكو — سبوتنيك. وقال الجباري في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "نحن سنغادر بعد أن يغادروا (الحوثيون) صنعاء".

وأوضح الجباري أن "الطرف الحوثي يعتبر حرص المجتمع الدولي ومحاولة جلبهم إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى سلام، يعتبروا أنهم حققوا انتصار وأن المجتمع الدولي وصل إلى قناعة أنهم أصبحوا قوة وأنه يجب أن يرضخ لمنطقهم، هذا الكلام للأسف الشديد غير صحيح".

وأضاف أن "وزير الخارجية، خالد اليماني سيرأس وفد الحكومة اليمنية، نحن جاهزون لمناقشة أي موضوع يؤدي إلى سلام حقيقي، الكرة في ملعب الحوثي، أن كانوا مستعدون للسلام فنحن مستعدون، ونتمنى أن تكون مشاورات السويد مثمرة وإلا تكون كسابقاتها".

وتابع، "أنا اعتقد أن مشاورات السويد ستكون أخر المشاورات، إما سلام.. وإن لم نصل إلى حلول خلال الأيام القادمة فسيكون الوضع معقدا وسيكون من الصعب عقد جولة أخرى من المفاوضات وسيعود البلد إلى مرحلة الاحتراب".

وأشار إلى أن

"هذه ستكون الفرصة الأخيرة إذا لم نستغلها كيمنيين نكون قد فرطنا بفرصة أخيرة للسلام".

وكشف مستشار الرئيس اليمني أن "هناك مشروع اتفاق بخصوص تبادل المختطفين والأسرى والمحتجزين، والمشروع جاهز، موضحا أن هناك تقارب كبير وهناك شبه اتفاق لكنه متروك للمفاوضات في السويد".

والجدير بالذكر أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمدعومة من التحالف، كانت قد أعلنت الشهر الماضي، موافقتها على المشاركة في جولة المشاورات المرتقبة بالسويد، وعبرت عن دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

هذا وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد القادر المرتضى، يوم الاثنين، توقيع قوات التحالف العربي على اتفاق برعاية الأمم المتحدة لحل ملف الأسرى والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، مضيفا أن، اليوم استكملنا إجراءات التوقيع واستلمنا نسخة من الاتفاق الموقع، وإن شاء الله ستكون هذه الخطوة الأولى لإنهاء هذا الملف الإنساني.