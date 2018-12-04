شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي انفجار في عقيق الباحة.. ومصادر أمنية تكشف الموقع والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أثار سماع دوي انفجار، قبل قليل، مخاوف الأهالي في عقيق الباحة، وفتح باب التساؤلات بشأن موقع الانفجار.
وأوضحت مصادر أمنية أن صوت الانفجار المدوي في عقيق الباحة كان ناتجا من تفجير صخور لحفر إحدى الآبار.
وأشارت المصادر إلى أن المعلومات الأولية كشفت عن تفجير في بئر لغرض الحفر، وهو أمر خاطئ في هذه الساعة المتأخرة.
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