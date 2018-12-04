شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الطرق لـ«قائدي المركبات»: التزموا بهذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق نصائح لقائدي المركبات؛ للحد من الحوادث المرورية. وأشارت قوات أمن الطرق في تغريدة عبر حسابها الرسمي في ”تويتر” إلى ”أن الالتزام بالمسار المحدد، وإعطاء الأفضلية في الطريق يسهم بإذن الله في حماية الأرواح والحد من الحوادث المرورية”.

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