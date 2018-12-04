التحالف العربي يسمح الإثنين بإخلاء 50 جريحا حوثيا لدواعٍ إنسانية

أعلن التحالف العربي أنه سيسمح بإخلاء 50 جريحا من جماعة الحوثي الانقلابية، وذلك لدواعٍ أمنية وتلبية لطلب من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة التحالف تلقت طلب جريفث، بتسهيل إجراءات إخلاء 50 جريحا حوثيا إلى مسقط لدواعٍ إنسانية وضمن إطار بناء الثقة للتمهيد لمفاوضات السويد التي يرعاها المبعوث الأممي.

وأوضح المالكي أن طائرة تجارية تتبع الأمم المتحدة ستصل، الإثنين، إلى مطار صنعاء لإخلاء الجرحى يرافقهم 50 مرافقا و3 أطباء يمنيين وطبيب يتبع الأمم المتحدة من صنعاء إلى مسقط بعد استكمال جميع الإجراءات والتنسيقات الخاصة بذلك.

واختتم المالكي تصريحه بالتأكيد على جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم جميع التسهيلات والجهود لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن؛ للوصول إلى حل سياسي، وتقديم كافة التسهيلات للحالات الإنسانية، وبما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.