شكرا لقرائتكم غارة أميركية في الصومال تقتل 9 من «حركة الشباب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيروبي - رويترز | منذ 23 ساعة في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 3 ديسمبر 2018 / 00:28

أعلن الجيش الأميركي إنه قتل تسعة مسلحين في غارة جوية استهدفت «حركة الشباب» الصومالية في بلدة ليبيدي ضمن عملياته لدعم جهود الحكومة لإضعاف شوكة الجماعة المتشددة.



وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أن الضربة نفذت الجمعة الماضي، مشيرة إلى عدم وجود مدنيين بين القتلى.

وتنفذ الولايات المتحدة غارات جوية في الصومال دعماً للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والتي تقاتل تمرد «حركة الشباب» منذ سنوات.