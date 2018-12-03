فبعد ساعات من إعلان موافقة التحالف على نقل 50 جريحًا من الجماعة الانقلابية إلى العاصمة العمانية مسقط، جاء الدور على إجراء آخر مفاده بناء الثقة، وهو يتمثل في اتفاق تبادل الأسرى.
وأضاف الوزير: "هذا الانقلاب زائل، ولابد من نهايته والقضاء عليه لنغيش في سلام.. كنا في السابق نتفاوض كحكومة ضد الانقلاب، لكن وجود الضامن الدولي والصليب الأحمر والأمم المتحدة مهم لتنفيذ هذا الاتفاق".
وأكّد اليماني أنّ "الحكومة الشرعية عملت بشكل جاد من أجل إنجاح إجراءات بناء الثقة قبل محادثات السويد المقررة يوم الأربعاء المقبل.
وأشار اليماني إلى أنّه عند استكمال التوقيع يتم الانتقال إلى التنفيذ، وهذا يحتاج إلى تدخل الصليب الأحمر، مؤكدًا أنّ مشاورات السويد ستلعب دورًا في ذلك، من أجل الترتيبات اللازمة للإفراج عن الأسرى.
وفي حديثه، تطرّق اليماني إلى الوضع في الحديدة قائلًا: "لا جديد بشأن الحديدة غير تصريحات المبعوث.. فهو التقى قادة الانقلاب هناك وظهر أمام الشاشة بشكل هزيل وهو يتحدث عن تسليم الأمم المتحدة ميناء الحديدة، ونحن اشترطنا خروج كل الانقلابيين من الساحل الغربي وأن يكون تحت إدارة الشرعية عبر الشرطة، ويتم نقل موارد الميناء إلى البنك المركزي".
وأضاف: "نرحب بوجود الأمم المتحدة في الميناء، لكن لا نقبل سيطرة الانقلاب على هذه الموارد".
شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات بناء الثقة.. اتفاقية لتبادل الأسرى بين التحالف والحوثيين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصر العربية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصر العربية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .