انت الان تتابع تفاصيل خبر هكذا نجا ترامب من محاولة اغتيال بواسطة رافعة مسروقة! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 دجنبر 2018 11:55 مساءً - أقر رجل من ولاية نورث داكوتا الأمريكية بالذنب في اتهامه بالتخطيط لاغتيال الرئيس دونالد ترامب، باستخدام رافعة شوكية سرقها لهذا الغرض.

ووجّهت محكمة فدرالية التهم إلى غريغوري لي لينغانغ (42 عاماً) بخصوص المخطط الذي كان يرغب في تنفيذه خلال زيارة أجراها ترامب لمدينة ماندان في نورث داكوتا في السادس من سبتمبر 2017، لإلقاء خطاب حول الإصلاحات الضريبية.

وتقول السلطات إن لينغانغ سرق رافعة شوكية في المدينة المذكورة وتوجه إلى الطريق الذي كان موكب الرئيس ترامب سيسلكه، وأنه كان يرغب في قلب السيارة الرئاسية ثم قتل الرئيس، حسب ما نقلت شبكة "فوكس نيوز" مساء الأحد.

وقبل محاولة قلب سيارة الليموزين، أشعل غريغوري الحرائق في محل الصيانة التابع لبلدية بسمارك، وفي مكتب الإصلاح والتأهيل التابع للولاية، وهي جرائم اعترف بارتكابها أيضاً.

وتقول السلطات إن المركبة وصلت إلى طريق مسدود بسياج، ما أجبر المتهم على الفرار من الموقع قبل إلقاء القبض عليه في وقت لاحق، واعترف الرجل بمخططه للشرطة وللجهاز السري المكلف بحماية الرئيس وأسرته.

وأبلغ لينغانغ القاضي، الجمعة، بأنه يعاني من مرضين نفسيين هما اضطراب نقص الانتباه، مع فرط النشاط والثنائية القطبية، لكن القضاء حكم عليه بالسجن خمس سنوات لسرقة المركبة وبالسجن 10 سنوات لإضرامه نيراناً في اليوم ذاته الذي سرق الرافعة الشوكية.





كما حكم عليه في قضية سطو أخرى بالسجن خمس سنوات، أما الحكم في قضية محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة فمن المرتقب صدوره في 15 فبراير 2019، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الرئيس الأمريكي لمحاولات اغتيال، ففي منتصف 2016 اعتقلت الشرطة الأمريكية الشاب مايكل سانفورد، الذي حاول اغتيال ترامب أثناء تجمع انتخابي في لاس فيغاس، حسبما أفادت وثائق قضائية.