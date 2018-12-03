شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج السعودى للتنمية يدشن ثانى دفعة من منحة وقود إنارة اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن بميناء الزيت في مديرية البريقة بمحافظة عدن توزيع الدفعة الثانية من منحة الوقود المقدمة من الحكومة السعودية والبالغة 56 الف طن من مادة الديزل ذات المواصفات العالية والمخصصة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة اليمنية المؤقتة وباقي المحافظات المحررة والبالغة56 الف طن من مادة الديزل، حسبما أوردت وكالة سبأ اليمنية.

حضر التدشين نجيب حميد ممثل البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن الجهة المنفذة للمشروع ووزير الكهرباء محمد العناني ومحافظ محافظة عدن احمد سالم ربيع ومجيب الشعبي مديرعام مؤسسة الكهرباء وانتصار العراشة مديرعام شركة النفط اليمنية بعدن كممثلين عن الحكومة اليمنية الجهة المستفيدة من المشروع.

ومن جانبه أكد نجيب حميد مشرف البرنامج السعودي للتنمية واعادة اعمار اليمن على أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى رفع معاناة ابناء الشعب اليمني الذين انهكهم الحر خصوصا في فصل الصيف وتوقف معظم اعمالهم ومصالحهم المعتمدة بدرجة رئيسية على التيار الكهربائي فضلا عن كونها تاتي ضمن مصفوفة الاصلاحات الرامية الى دعم الاقتصاد اليمني وانقاذ عملته المحلية من حالة الانهيارالاخير والمتسارع أمام الدولار الأمريكي لاسباب عدة منها قيام بعض المضاربين في السوق المصرفي بسحب ما يقارب المليون دولار شهريا لاستيراد احتياجات محطات الكهرباء من مادتي الديزل والمازوت.

وأفاد نجيب حميد بأن المنحة ستستمرثلاثة اشهر قابلة للتمديد عام كامل بعد التاكد من نجاح عملية التوزيع والاستفادة منها لافتا في الوقت ذاته إلى أنه تم انشاء مركزين توزيع احدهما في المكلا يتولى عملية الاشراف على التوزيع في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب والاخر في عدن مهمته الاشراف على توزيع الوقود في محافظات عدن ،ابين ،لحج ،الضالع وتعز داعيا المواطنين الى الالتزام بتسديد فواتيرهم حتى يتسنى لمؤسسة الكهرباء القيام بمهامها في توصيل التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة ومواجهة اي نفقات تشغيل وصيانة من شأنها ضمان استمرار الخدمة.

إلى ذلك عبر وزير الكهرباء محمد العناني عن شكره للاشقاء في المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وقيادتها الرشيدة ممثلة بخادمالحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان على منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباءبعموم المحافظات اليمنية والتي وصل خيرها لحوالي عشرة ملايين يمني في معظم المحافظات المحررة .

من جانبها اوضحت انتصار العراشة مديرشركة النفط اليمنية أن الاهمية الاقتصادية والانسانية لمنحة الوقود الخاصة بتزويد محطات الكهرباء لاتقتصر فقط على انهاء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بل تتجاوز ذلك إلى تقديم الدعم الفني لمحطات الكهرباء وذلك من خلال اخضاعها للرقابة والفحص المستمر وتحديد مكامن الخلل والاعطال واجراء عمليات إصلاح وصيانة تضمن الاستفادة المثلى من المنحة واستمرارها المرهون باستمرار الخدمة.