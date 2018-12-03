اليمن... القوات المشتركة تسيطر على مواقع بالقرب من قيادة المنطقة الخامسة في الحديدة

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القاهرة — سبوتنيك. أفادت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، أن "الميليشيا الحوثية وفي إطار انتهاكاتها المستمرة للهدنة الإنسانية كثفت قصفها على الشوارع والأحياء السكنية المحررة من محيط معسكري قيادة المنطقة الخامسة والدفاع الساحلي في مدينة الحديدة".
© REUTERS / Khaled Abdullah
وأشارت إلى "أن فرق الهندسة تقوم بمسح وتفكيك شبكات الألغام من البنايات التي تم دحر عناصر الميليشيات منها".
من جهة ثانية، أعلنت جماعة أنصار الله مقتل 4 عسكريين سودانيين من القوات العاملة ضمن قوات التحالف، بعمليات قنص جنوب كيلو 16 شرق الحديدة.
وذكرت أن مدفعية "أنصار الله" استهدفت تجمعات لقوات سودانية جنوب كيلو16، وغرب منطقة الجبلية ومثلث المتينة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.
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