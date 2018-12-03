حيل بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتفك الأندرويد

إذا كنت مستخدمًا لنظام التشغيل Android ، فهناك طريقة سهلة لإطالة عمر البطارية، وهي:-

تعطيل إعداد "always-on mobile data"، إذ من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين عمر البطارية بشكل كبير على هاتف أندرويد.

وهناك ميزة أخرى توفرها الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل التابع لجوجل تحمل اسم Adaptive Battery التي تعطي الأولوية تلقائيًا للتطبيقات التي تستخدمها أكثر من غيرها.

والخطوة الأولى هي وضع هاتفك في وضع المطور، مما يمنحك إمكانية الوصول إلى المزيد من الأعمال الداخلية للجهاز أكثر من المعتاد، قم بالذهاب إلى الإعدادات، بعد ذلك اضغط على System، ومرر لأسفل حتى تصل إلى About phone، بعد ذلك ابحث عن Build number واضغط عليه عدة مرات، وبعد ذلك سيدخل هاتفك إلى وضع المطور.

بعد ذلك عد للإعدادات وستجد خيارا جديدا Developer options ومنه اضغط على Networking وداخله ستجد always-on mobile data،.