دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آبل تحذف 718 تطبيقًا من متجرها الإلكتروني في هذه الدولة

أفادت تقارير صحفية عالمية، أن شركة آبل الأمريكية، حذفت ما يقارب 718 تطبيقًا من الإصدار الصيني لمتجرها الإلكترونية "آب ستور" خلال الفترة الماضية.

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وعللت التقارير حذف آبل لهذه التطبيقات بسبب قيام مطوّريها بإدراج إصدارات مُحدثة منها دون الحصول على ترخيص من الشركة الآمريكية صاحبة المتجر.

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يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحذف فيها آبل تطبيقات من على متجرها بسبب مخالفة المطورين في الصين لقواعدها؛ حيث سبق وأن حذّرت الشركة الأمريكية مطلع العام الماضي 2017 المطورين من إدراج تحديثات لتطبيقاتهم المطروحة على "آب ستور" دون ترخيص منها.المزيد:

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