دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سبب غريب وراء اختراق هاكر لـ 50 ألف طابعة

اخترق هاكر أكثر من 50 ألف طابعة، وذلك لطباعة منشورات تحث الناس على الاشتراك في قناة لأحد نجوم موقع الفيديو الأشهر «يوتيوب»، الأمر الذى سبب ضجة كبيرة بين من استلموا المنشورات.

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وبحسب سبوتنيك، فإن الهاكر استخدم اسمًا مستعارًا يُدعى The Hacker Giraffe، وذلك لاختراق الطابعات متعددة الوظائف المتطورة التى تسخدمها كبريات الشركات، بالإضافة إلى مجموعة طابعات آخرى تستخدمها المطاعم ومحطات الوقود، ولم يتمكن من فعل ذلك إلا في الطابعات الموصلة بالإنترنت.

وعلى الرغم من تكرار مثل هذه الواقعة مرات عديدة من قبل كان أبرزها ما فعله الهاكر Weev والذى بعث منشورات مُعادية للسامية، إلا أن هذه المرة مختلفة وكان بطلها مختلف ايضًا. المزيد:

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