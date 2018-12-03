دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى خطط ابل لإطلاق تحديث AirPods في بداية 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف المحلل Kuo اليوم عن خطط ابل لإطلاق التحديث الجديد من سماعة AirPods في الربع الأول من عام 2019، والتي تأتي بميزة دعم الشحن اللاسلكي للسماعة عبر حافظة الشحن اللاسلكية.

تأتي سماعة البلوتوث AirPods وفقاً لتصريحات Ming-Chi Kuo في بداية العام المقبل بتصميم تم تطويره لدعم ميزة الشحن اللاسلكي من خلال حافظة كانت شركة ابل قد كشفت عنها في 2017، إلا أنها لمن تطلق رسمياً حتى الآن.

كما أشار Kuo إلى أن تكلفة إنتاج حافظة الشحن اللاسلكية الجديدة ستكون مرتفعة، لذا من المتوقع أن يتم بيع الحافظة بشكل منفصل عن السماعة، أيضاً من المتوقع أن تجري ابل بعض التغييرات في مواصفات سماعة البلوتوث AirPods.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار من سماعة البلوتوث AirPods وفقاً لتصريحات Kuo كتحديث فقط للإصدار السابق، على أن تقدم ابل إعادة لتصميم سماعة البلوتوث بشكل كامل في 2020، مع ميزة Hey Siri مدمجة في السماعة لتنشيط المساعد الإفتراضي، مع توقعات أن يكون التصميم القادم في 2020 مقاوم للتعرق.

يذكر أن سماعة AirPods أصبحت من الملحقات الرئيسية التي تحقق إنتشار من منتجات ابل، حيث إستطاعت ابل أن تشحن 16 ميلون وحدة من السماعات خلال العام الماضي، كما تتوقع أن تصل إلى 100 مليون وحدة في 2021.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى خطط ابل لإطلاق تحديث AirPods في بداية 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.