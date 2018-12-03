حقيقة إغلاق جوجل لـ "Hangouts" في 2020

كتب - عاصم الأنصاري:
نفى مسؤول بشركة جوجل الأمريكية ما ذكره موقع "9to5Google" بشأن عزم الشركة إغلاق خدمة التراسل الفوري "Hangouts" خلال عام 2020.
وعلى الرغم من ذلك، فسر موقع "9to5Google" ذلك النفي، بأنه تأكيد على قرار الإغلاق ولكنها تنفي الموعد.
ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قال مدير منتجات الاتصالات لدى "جوجل"، سكوت جونستون، في تغريدته: "أنا أُدير Hangouts وهذا التقرير جد زائف. لم يُتخذ أي قرار بموعد إغلاق Hangouts".
وأضاف جونستون، "سيتم ترقية مستخدمي Hangouts إلى خدمتي "Hangouts Chat" و"Hangouts Meet".
وقام موقع "9to5Google" بالرد على التغريدة بنشر تحديث لتقريره يؤكد فيه نقلًا عن مصدر آخر، أن "جوجل" سوف تغلق "Hangouts" في 2020، وأن قرارًا بذلك قد اتخذ وانتهى الأمر.
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