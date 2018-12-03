طوارئ بـ"بمطار القاهرة" لمواجهة التقلبات الجوية ولجان للتدخل السريع

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن تفقد اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استعدادات العاملين بالمطار لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، وأن جميع أجهزة المطارات المصرية أعلنت استعداداتها لمواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط أمطار، وجاهزيتها لمواجهة أية تداعيات محتملة للتقلبات الجوية، من خلال خطط عمل للالتزام بها لمواجهة أية أخطار، ومراجعة كفاءة تشغيل وجاهزية محطات الصرف وشنايش "بالوعات" الأمطار ومعدات شفط المياه من أراضي المهابط بجميع المطارات، يرافقه المهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

وأكدت المصادر جاهزية المطار لاستقبال موجات الشتاء والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، واحتمالية سقوط الأمطار، وذلك بتجهيز معدات الشفط لسحب تجمعات المياه من على أرض المهبط فور سقوط أي كمية من مياه الأمطار، في حين تم تجهيز لجنة السرعة للتدخل السريع والتعامل مع الموجات الطارئة، وجاهزية كافة سيارات الإرشاد على المهبط لاستخدامها في أوقات الضباب الكثيف والرياح والأتربة التي قد تشهدها البلاد خلال الشتاء.

وأضافت أنه تم التنسيق بين قطاع العمليات والقطاع الهندسي بالمطار؛ لمراجعة كافة جاهزية المعدات على المهبط، والتأكد من صلاحيتها للتعامل في الأوقات الطارئة، فضلا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة أيضا في أوقات تدهور الرؤية فوق المطار.

وأشارت إلى أنه يتم تجنيب كافة المعدات على المهبط وإعادة تنظيمها، لضمان عدم انزلاق أي منها في أوقات السيل والأمطار، فضلا عن التأكيد على كافة العاملين على المهبط من الالتزام بارتداء "الجواكيت" الفسفورية لسهولة الرؤية في أوقات الضباب.

وأكدت المصادر أن الشركة الوطنية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة الميناء والمصرية للمطارات أعلنا حالة الطوارئ بين جميع العاملين لاستقبال الأمطار وموسم الشتاء، مشددين على أهمية توخي الحرص وأعلى درجات الحذر خلال هطول الأمطار أو الشبورة، وارتداء الملابس الخاصة بالعاملين بمنطقة المهبط.

وجددت شركة ميناء القاهرة الجوي، تحذيراتها للعاملين لديها بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة خصوصا بمنطقة "مهبط المطار" والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها، مشددة خلال منشور إداري على جميع العاملين بها، ضرورة الاستعداد الكامل للظروف المتعلقة بالتغيرات المناخية خلال الأسبوع الجاري.

وقالت المصادر إن السبب الوحيد الذي يمنع الطيران أو يشل حركته هو انخفاض مستوى الرؤية أو تعرض البلاد لضباب كثيف يعوق الرؤية لمسافات قريبة.

وخاطب الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، في وقت سابق، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للوقوف على استعدادات الهيئة لاستقبال الموسم الشتوي، والتعرف على خطط الهيئة لتوفير المعلومات والتنبؤات لمواجهة الأحوال الجوية هذا العام، والخدمات التي ستقدمها الهيئة في مجال رصد الظواهر المناخية وتقلبات الطقس والإنذارات والتنبؤات المبكرة بالأمطار والسيول وطرق مواجهتها.

كما طلب التعرف على خطة تطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حيث الأجهزة والمعدات، مشددًا على ضرورة التنسيق الجيد بين غرف العمليات المركزية بالوزارة وجميع أجهزة الدولة المعنية على مستوى المحافظات وكذلك قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء لمتابعة السيول لتجنب حدوث أي أزمات خلال الموسم الشتوي لهذا العام، وفقاً لتوجهات الدولة بالمحافظة على سلامة وأرواح المواطنين وتأمين المنشآت.