سلطات زنزبار” تعترض مدافع الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الهلال

الخليج 365 :

واجهت بعثة الهلال، لدى وصولها مطار “أنقوجا”، مطب حقيقي يكمن في رفض سلطات المطار، منح النيجيري ايمانويل ايرواتشوكو، محور الدفاع المحترف بصفوف الازرق، تأشيرة الدخول للاراضي الزنزبارية، وبحسب الاتفاقيات المُوقعة بين البلدان في القارة الافريقية، فان المواطن السوداني يحظى بمعاملة دبلوماسية خاصة، في تنزانيا، تمكّنه من الحصول على تأشيرة الدخول للاراضي التنزانية في المطار، بالمقابل فأن نيجيريا لا تمتلك اي اتفاقيات ثنائية مع تنزانيا في هذا الاتجاه، بصورة تستوجب الحصول على تأشيرة مُسبقة من سفارات تنزانيا بمختلف الدول، وهو الاجراء الذي تسبب في مشكلة خاصة للمدافع ايمانويل ايرواتشوكو، المحترف بصفوف الهلال، قبل ان يتم تجاوز هذه التعقيدات اثر اتصالات وجهود مكثفة، انجزها العقيد حسن محمد صالح مسئول العلاقات العامة بالنادي والدكتور مجدي الشيخ، نائب الرئيس بالجالية السودانية في زنزبار، أسهمت في اقناع سلطات المطار بمنح اللاعب تأشيرة الدخول، بعد توصية من الاتحاد الزنزباري