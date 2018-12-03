الرئيس البشير يوجه بإستبدال الأوراق النقدية التالفة لتجار سوق أم درمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجه الرئيس السوداني عمر البشير، بنك السودان بإستبدال الأوراق النقدية التالفة للتجار الذين إلتهمت النيران محلاتهم جراء الحريق الذي إندلع بسوق أم درمان العريق فجر السبت.

وقال رئيس الوزراء، وزير المالية، معتز موسى، إنه إجتمع اليوم الإثنين، مع رئيس الجمهورية وسط حضور محافظ بنك السودان.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن البشير، نقل مواساته لمتضرري حريق سوق أم درمان “ودعواته لهم بالأجر العظيم على الابتلاء”.

ووجه البشير، بنك السودان بإستبدال الإوراق النقدية التالفة للمتضررين وفق الضوابط والمعايير الفنية.

والتهم حريق هائل نحو 300 متجراً بسوق أم درمان، أحد أعرق الأسواق المحلية، في ظل تقديرات أولية للخسائر بمليارات الجنيهات.

وكشفت مصادر رفيعة في الشرطة السودانية لـ”باج نيوز”، السبت، عن تكوين لجنة للتحقيق وحصر الخسائر المالية الناجمة عن الحريق الهائل.