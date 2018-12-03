- 1/2
- 2/2
طرابلس — سبوتنيك. وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التقى مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس".
© AFP 2018 / MAHMUD TURKIA
وأضاف البيان بأن "الجانبين ناقشا مخرجات مؤتمر باليرمو والتعديلات الدستورية والاستفتاء على الدستور".
وقام مجلس النواب الليبي بتسليم قانون الاستفتاء على الدستور الليبي للمفوضية الوطنية العليا لانتخابات بعد مصادقته على إجراء التعديل الدستوري العاشر لتحصين القانون وعدم مخالفته للإعلان الدستوري، ولينتهي مجلس النواب من الإيفاء بالاستحقاق الدستوري.
شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للدولة يؤكد ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .