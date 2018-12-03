أعداد كبيرة تتوافد للالتحاق بالخدمة العسكرية في سوريا

أكد قائد مركز التدريب في ريف دمشق أن المركز شهد خلال الأشهر الماضية التحاق أعداد كبيرة من المكلفين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية والطلاب الضباط المجندين ومنهم من استفاد من مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، وفقا لوكالة "سانا".

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ولفت قائد مركز التدريب إلى جاهزية الضباط وصف الضباط لتقديم الخبرات العسكرية للملتحقين بالمركز وإكسابهم خبرات جديدة في حياتهم والتواصل معهم يوميا ضمن برنامج تدريبي واستنهاض الهمم وترسيخ محبة الوطن للوصول إلى المستوى الذي يؤهلهم لمواجهة أي عدو محتمل ويجعلهم قادرين على رد الجميل لـسوريا التي قدمت الكثير والذود عن ترابها بكل قواهم لتظل عزيزة قوية وعصية على كل متربص وحاقد وحسود وتبقى رايتها شامخة خفاقة في السماء.

وشدد أحد الضباط المدربين في المركز على الاندفاع الكبير والروح المعنوية العالية للمقاتلين الذين التحقوا جديدا بصفوف القوات المسلحة لتلبية نداء الوطن وتلقي التدريبات والمهارات القتالية والعلوم العسكرية ليكونوا جاهزين لتأدية أية مهام توكل إليهم.

وتعد المراكز التدريبية مرحلة مهمة وأساسية من مراحل الالتحاق بالخدمة العسكرية.