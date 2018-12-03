أعداد كبيرة تتوافد للالتحاق بالخدمة العسكرية في سوريا

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أكد قائد مركز التدريب في ريف دمشق أن المركز شهد خلال الأشهر الماضية التحاق أعداد كبيرة من المكلفين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية والطلاب الضباط المجندين ومنهم من استفاد من مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، وفقا لوكالة "سانا".
© AFP 2018 / Atta Kenare
وشدد أحد الضباط المدربين في المركز على الاندفاع الكبير والروح المعنوية العالية للمقاتلين الذين التحقوا جديدا بصفوف القوات المسلحة لتلبية نداء الوطن وتلقي التدريبات والمهارات القتالية والعلوم العسكرية ليكونوا جاهزين لتأدية أية مهام توكل إليهم.
وتعد المراكز التدريبية مرحلة مهمة وأساسية من مراحل الالتحاق بالخدمة العسكرية.
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