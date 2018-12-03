من أجل إنقاذ رهينة... إطلاق نار في شوارع جدة يسفر عن قتيل (فيديو)

ووفقا لصحيفة "صدى" السعودية، ورد إلى دوريات الأمن بجدة، معلومات تفيد بوجود أحد المطلوبين المطلوبين على ذمة قضايا جنائية في إحدى الشقق السكنية بحي المروة شمالي جدة.

وبدأت الدوريات الأمنية في تطويق الموقع قبل أن يطلق المطلوب النار عليهم، واحتجز فتى في الـ14 من عمره كرهينة ليتمكن من الهرب.

وتعامل رجال الأمن مع المطلوب وتمت مطاردته، ما أسفر عن مقتله وضبط بحوزته سلاح آلي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو زعموا أنها تنقل الحادث.