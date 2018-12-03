الأردن.. السماح بالتملك للغزيين من حملة الجوازات المؤقتة

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365
قررت الحكومة الأردنية، الإثنين، السماح لأبناء قطاع غزة، من حملة الجوازات الأردنية، بتملك عقار ومركبة في المملكة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء، وفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية "بترا"، بناء على توصيات لجنة، شكلت لهذه الغاية.
وتقرر، حسب المصدر ذاته، "السماح لرب الأسرة من أبناء قطاع غزة الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت (سنتان أو 5 سنوات)، من فاقدي حق المواطنة والمقيم في المملكة بموجب البطاقة البيضاء، ولا يحمل "لم شمل" بتملك شقة في عمارة، أو منزل مستقل، أو قطعة أرض فارغة لغايات بناء للسكن.
كما قررت الحكومة الأردنية السماح لأبناء قطاع غزة بتسجيل مركبات الديزل بأسمائهم.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 140 ألف فلسطيني من أبناء القطاع في الأردن، معظمهم يعيشون في مخيم بالقرب من مدينة جرش شمالي المملكة، وهم لا يحملون الجنسية الأردنية، التي تمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية مثل العلاج والتعليم.
ولدى الغزيين الفلسطينيين جوازات سفر أردنية مؤقتة تجدد كل عامين تمكنهم من السفر لكنها لا تخولهم الحصول على الجنسية.
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