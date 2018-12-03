التحالف يكشف حصيلة خسائر الميليشيا الانقلابية

الخليج - واس

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات ” التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن” العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن جهود التحالف لا تقتصر على العمل العسكري فحسب, بل يعمل جاهدًا على مستويات عديدة، سياسية, واقتصادية, وإنسانية, وإغاثية، وبفعالية كبيرة على مستوى الحرب على الإرهاب, لاسيما ضد تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين, مشيرًا في هذا الصدد إلى جملة من الإحصائيات، من بينها عدد التصاريح التي أصدرتها قيادة القوات المشتركة للتحالف من تاريخ 26 مارس 2015م حتى 3 ديسمبر 2018م والبالغة 35.358 تصريحًا.

ولفت العقيد المالكي الانتباه إلى تدشين منحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وللشعب اليمني, بمقدار 60 مليون دولار شهريًا, مبينًا أن الدفعة الأولى المخصصة لميناء المكلّا تحتوى على 30 ألف طن من المشتقات النفطية, و 17 ألف طن من الديزل, و13 ألف طن المازوت, ستسهم في تشغل 5 محطات توليد كهرباء, و 5 محافظات, فيما خصصت الدفعة الثانية من المنحة لميناء عدن بواقع 97 ألف طن من المشتقات النفطية, و 65 ألف طن من الديزل, و 32 ألف طن من المازوت, حيث ستشغل 64 محطة توليد كهرباء, و 10 محافظات.

وأشار المالكي إلى زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك خلال الفترة الماضية, حيث اجتمع خلالها مع صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة, مبينًا أنه جرى خلال الزيارة التطرق إلى بعض التحديات الموجودة على الأرض في الداخل اليمني, وما تقوم به مليشيا الحوثي من انتهاك للقانون الدولي والإنساني للمحافظات اليمنية كافة.

وأفاد أن مارك لوكوك اجتمع مع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, حيث تطرقوا خلال الاجتماع إلى الوضع الإنساني وما تقوم به دول التحالف من جهود في عمليات إنسانية داخل اليمن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في الرياض, حيث تطرق العقيد المالكي إلى اجتماع اللجنة الرباعية الذي تمثل من المملكة العربية السعودية, ودولة الإمارات العربية المتحدة, والمملكة المتحدة, والولايات الأمريكية المتحدة, وعدد من ممثلي الأمم المتحدة, حيث تناول الاجتماع عدة موضوعات تخص الوضع الإنساني والاقتصادي في الداخل اليمني وكيفية إعادة إعمار اليمن.