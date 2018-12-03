ولي_العهد يغادر #الجزائر

صحيفة الخليج الالكترونية غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجزائر اليوم. وكان في وداع سمو ولي العهد في المطار دولة الوزير الأول الجزائري الأستاذ أحمد أويحيى، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الجزائرية.

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