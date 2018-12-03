شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس: المملكة تودع حالة الاستقرار المناخي.. حزام سحابي وأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح خبير الأرصاد حسن كراني، أن أجواء المملكة بدأت تودع حالة الاستقرار المناخي، حيث بدأت درجات الحرارة للكتلة السائدة بالارتفاع التدريجي مصحوبة برياح جنوبية دافئة ورطبة. وأشار كراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى تكون حزام سحابي على الشمال يمتد تأثيره على شمال الشرقية الوسطى والغربية، وغائم لغائم جزئي على المصايف والجنوبية الغربية مع فرصة لخلايا ممطرة.

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