شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب عطل مفاجئ.. «جيب لكزس» تقتحم محلاً في رفحاء (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعطل مثبت السرعة في سیارة لكزس؛ ما أدى لاقتحامھا محل بیع مستلزمات مطابخ على طريق الملك عبدالله بمحافظة رفحاء؛ ونتج عنه أضرار في محتويات المحل، إضافة إلى تلفیات بالمركبة.

وأوضح أحد البائعین بالمحل أنه كان جالساً داخل المحل فاقتحمت سیارة لكزس مسرعة فجأة المحل، وحطمت كل شيء في طريقھا، حتى توقفت داخله، بعدما ھشّمت زجاج المدخل الأمامي.

وأضاف أن الحادث أسفر عن حدوث تلفیات في المطابخ، وأضرار بسیطة في السیارة، ولم يُصب أي شخص في الحادث، الذي وقع بسبب مشكلة في مثبت السرعة؛ ما جعل السیارة تخرج عن السیطرة.

وباشرت الجھات الأمنیة موقع الحادث واتخذت إجراءاتھا الرسمیة المعتادة بعد تلقیھا بلاغاً رسمیاً بالواقعة، وأظھرت صور السیارة مستقرة داخل المحل، وحجم الأضرار الناتجة عن الحادث.