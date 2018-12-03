أزمة الحكومة التي قد تعيد «داعش».. العراق بين المطرقة والسندان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي "عودة داعش".. العنوان الأكثر خطورةً على الساحة العراقية خلال الفترة الأخيرة في خضم الأزمة السياسية العنيفة التي تمر بها البلاد.

الأزمة السياسية في العراق تتمثل في تشكيل الحكومة، التي يخيم العجز على رئيسها المكلف عادل عبد المهدي على تشكيلها حتى الآن.

لكنّ الخطر لا يبدو أنّه يقتصر على توترٍ سياسي فقط بيد أنّه يرتقي إلى أزمة أمنية وعسكرية محتملة وبشكل كبير تعيد بلاد الرافدين الكثير من الخطوات للوراء وتحديدًا لما جرى في صيف 2014 عندما سيطر تنظيم "الدولة" المتطرف على مساحات شاسعة من العراق.

مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أصدر تقريرًا جاء فيه أنّ تنظيم "الدولة" لم يُسحق نهائيًّا في العراق كما أعلن ساسته عام 2017، مشيرًا إلى أنّ التنظيم أظهر نشاطًا متزايدًا عبر شن مزيد من الهجمات في بعض المناطق.

التقرير ذكر أنّ تنظيم "الدولة" فقد 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، إلا أنّ مسلحيه يشنون ما معدله 75 هجومًا شهريًّا في أنحاء البلاد.

وأضاف أنّ تنظيم "الدولة" غيّر من تكتيكاته، فأصبح يركّز في الآونة الأخيرة على الأهداف الحكومية، هذا إلى جانب عمليات الخطف من أجل الفدية والاغتيالات.

وتابع: "الهجمات الداعشية في محافظة كركوك، المتنازع عليها، شمالي العراق، تضاعفت خلال العام الأخير".

وفي العام 2016 - يوضح التقرير - بلغت حصيلة قتلى الهجمات الدامية في العراق 6217 قتيلًا، وفي 2017 بلغت 5339 قتيلًا، وفي 2018 1656 قتيلًا حتى شهر أكتوبر الماضي.

وقدّر التقرير وجود ما بين 20-30 ألف مسلح لدى تنظيم "الدولة" في سوريا والعراق، مشيرًا إلى أنّ عددهم في العراق يتراوح بين 10-15 ألف مسلح.

علاقة الأزمة السياسية في البلاد تحدّث عنها التقرير: "التنظيم الإرهابي بدأ ينظم صفوفه، مستفيدًا من حالة الاضطراب التي يعيشها العراق، فضلًا عن الفساد المستشري، والتوترات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق".

وأضاف: "داعش يستفيد من التوترات الطائفية التي تغذيها ميليشيات الحشد المدعومة إيرانيًّا".

وأشار التقرير الأمريكي إلى أنّ الحكومة العراقية لم تعالج العوامل المغذية للاضطرابات، بما في ذلك الفساد المستشري وإعادة الأعمار، والركود الاقتصادي ووجود مساحات لا تخضع لسيطرة السلطات، تشكل حاضنة جيدة لانطلاق التنظيم مجددًا.

تشير المعلومات الواردة في التقرير إلى حجم الخطير الكبير الذي يهدّد مستقبل العراق في الفترة القليلة المقبلة، ولعل أكبر أزمة يمكن استغلالها في هذا الصدد هي أزمة تشكيل الحكومة المستعرة منذ أسابيع.

أحدث الخطوات في هذه الأزمة تتمثل في أنّ جلسة البرلمان لاستكمال التشكيل الوزاري لعادل عبدالمهدي، قد تشهد تبديلاً في بعض أسماء المرشحين للوزارات.

مواقع عراقية محلية نقلت عن مصادر سياسية مطلعة، أنّ غالبية القوى السياسية اقترحت على عادل عبد المهدي خلال الأيام الماضية، استبدال بعض الأسماء في تشكيلته الوزارية، كحل وسط وإنهاء الأزمة السياسية العالقة منذ أكثر من شهر.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، أنّ "تحالف البناء، كان أكثر المؤيدين لفكرة استبدال بعض الأسماء، وتغيير مرشحيها الذين يعترض عليهم تحالف سائرون"، وأنّ "سائرون يوافق على تغيير الأسماء".

ولفتت المصادر إلى أنّ جلسة غدًا الثلاثاء، ستكون حاسمة لملف استكمال حكومة عبد المهدي، وهي مهددة بالفشل.

سياسيًّا أيضًا، يواصل الرئيس العراقي برهم صالح جهوده لاحتواء الأزمة المتفاقمة بين تحالفي "الإصلاح" و"البناء" حول مرشحي الحقائب الوزارية الثماني الشاغرة في الحكومة.

صحيفة "الحياة" نقلت عن مصدر رفيع المستوى قوله إنّ "برهم صالح يواصل جهوده لاحتواء الأزمة الناجمة عن صعوبة استكمال التشكيلة الحكومية بثمانية حقائب بينها الدفاع والداخلية".

وأضاف المصدر أنّ صالح أبلغ قادة كتل التقاهم على مدى الأيام الثلاثة الماضية بضرورة دعم رئيس الوزراء لإكمال التشكيلة الحكومية، ودعا إلى المزيد من الحوار بين الكتلتين البرلمانيتين اللتين تسيطران على مقاعد البرلمان "الإصلاح" و"البناء" لتجاوز الأزمة.

وكان صالح قد قال في تغريدة على حسابه في "تويتر" إنّ المداولات التي يجريها مع القادة السياسيين تؤكد "حماية القرار الوطني والانسجام ورفض منهج الإقصاء دعمًا لرئيس الوزراء لإكمال تشكيل حكومة مهنية متوازنة تكون محط ثقة المواطنين".

وفيما بدت نظرة شديدة التشاؤمية، حذّر النائب عن تحالف "الفتح" فالح الخزعلي من "غضب جماهيري" قد يؤدي إلى نهاية العملية السياسية في العراق.

وقال - في بيان - إنّ "الغضب الجماهيري لاحقًا قد يؤدي إلى نسف أي حكومة مقبلة وتجدد حالة عدم الرضا"، وشدّد على "الخلل في إدارة الدولة".

في معرض حديثه عن تلك الأزمة، يقول المحلل السياسي عمار الحميداوي إنّ هناك الكثير من الصعوبات التي تحيط بملف تشكيل الحكومة العراقية من أجل إيجاد توافق بين الكتل السياسية على الأسماء التي يحاول رئيس الحكومة تقديمها.

ويضيف في تصريحات تلفزيونية، أنّ عبد المهدي واقع تحت تأثير معضلة السياسة العراقية بأن يتوجب على رئيس الوزراء إرضاء جميع الأطراف، لكنّ في نفس الوقت فإنّ عبد المهدي قبل تقلده هذا المنصب كان قد وضع سقفًا عاليًّا لمشروعاته وكذلك شكل الحكومة العراقية، وأراد أن يطمئن الشارع العراقي الذي كان قد قام بالعديد من المظاهرات والاحتجاجات واتهم الساسة السابقين بالفساد.

ويشير إلى أنّ ذلك فتح باب الترشيح مفتوحًا أمام الشعب، وهو ما اعتبره الضربة الأولى التي تتعرض لها المنظومة التي حاول عبد المهدي تأسيسها بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط، ووجد نفسه في موقف "مجبر" من قِبل الأحزاب السياسية للقبول ببعض الأسماء.

ويؤكّد "الحميداوي" أنّ من بين الاتهامات التي وجهت لأحد المرشحين لمنصب وزارة المواصلات أنّه ضمن "اجتثاث البعث"، والبعض الآخر عليه اتهامات أخرى تتعلق بالماضي.