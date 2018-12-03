بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2018.. فرانس فوتبول تكشف النقاب عن ترتيب المرشحين

سيكون عشاق كرة القدم في العالم اليوم على موعد مع حفل جائزة الكرة الذهبية 2018، والذي سيُقام في العاصمة الفرنسية باريس التي تضم مقر مجلة فرانس فوتبول التي تُسلم الجائزة.

وفي تمام الساعة العاشرة إلا الربع 09.45 بتوقيت مكة المكرمة ، 08.45 بتوقيت مصر ، سيتم بدء توافد المدعوين للمشاركة في الحفل، والأسماء المرشحة للفوز بالجوائز خلال هذه الليلة.

وكان الأبرز في الجائزتين، غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني المتوج بدوره بالكرة الذهبية خمس مرات، عن اللائحة النهائية ، غير أنّ مجلة “فرانس فوتبول”، وعلى عكس الاتحادين الأوروبي والدولي، لا تعلن لائحة نهائية من ثلاثة مرشحين، بل تعلن في تشرين الأول/أكتوبر لائحة من 30 مرشحًا للجائزة، على أن تبدأ بعد ذلك عملية التصويت ،إضافة إلى قيادته منتخب بلاده لنهائي كأس العالم، ساهم مودريتش في قيادة فريقه ريال الذي يدافع عن ألوانه منذ العام 2012، إلى لقبه الثالث توالياً في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق هذا العام.

لن تقتصر جائزة الكرة الذهبية على الرجال هذا العام، فمجلة فرانس فوتبول خصصت جائزتين أُخرتين، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العام، والثانية هي جائزة كوبا التي ستُمنح لأفضل لاعب شاب.

يُعد محمد صلاح هو أبرز المرشحين للفوز بالجائزة هذا الموسم رفقة كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش الفائز بجائزة الفيفا الأفضل، ويتواجد في قائمة المرشحين أيضاً كيليان مبابي، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي، كيفن دي بروينه وغيرهم.