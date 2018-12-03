دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

العام المقبل هو عام الثورة للانتقال لشبكات الجيل الخامس كما يصفه الكثيرين ومحط أنظار شركات الاتصالات والشركات المصنعة للهواتف للفوز في سبق إطلاق الخدمات بشكل توافقي وفعال بينها، وفي هذا السياق أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية فيرايزون وشركة سامسونج خطة إطلاق هاتف من الجيل الخامس للعمل على متن الشبكة يونيو القادم؛ دون الحديث عن تفاصيل حول الهاتف القادم الذي تحدثه عنه تقرير خاص من موقع Bloomberg أنه سيكون سامسونج جالكسي S10.

فيما ستوضح الرؤية بشكل أكبر بعد عدة أيام في مؤتمر كوالكوم لتقنية سنابدراجون المنعقد في هاواي؛ حيث ستحضره كلتا الشركيتين وعدد من الضيوف الأخرين وسيحمل في طياته مزيداً من المعلومات على غرار تجربة المهمة خدمات الجيل الخامس بكل تأكيد عبر نسخة لهاتف 5G عامل بمودم كوالكوم X50 5G، ولا يمكن تجاهل أن سامسونج نفسها تعمل على تطوير مودمها الخاص بشبكات الجيل الخامس والمسمى بـ Exynos 5100 والمفترض استخدامه في هواتف جالكسي S10 حسب تقرير سابقة.

والجدير بالذكر أن عدداً من شركات الاتصالات الكورية الجنوبية قامت ببث تجارب حية لخدمات الجيل الخامس الأسبوع الماضي باستخدام نموذجاً من شركة سامسونج للقيام بالمهمة، ليكون بذلك عرض كوالكوم المرتقب هو الثاني للشركة في فترة لم تتجازو الأسبوعين.

التدوينة هاتف الـجيل الخامس من سامسونج سيكون حاضراً في يونيو 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.