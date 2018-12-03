شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة أممية تقل 50 جريحا حوثيا تتجه إلى مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رضخت مليشيا الحوثى الانقلابية للأمر الواقع وسمحت لجرحاها المقاتلين بالصعود للطائرة الخاصة بنقلهم، بعد تهديدات أطلقها المبعوث الأممي للمليشيا على خلفية عرقلتها لسفر الجرحى ومرافقيهم فى مسعى منها لعرقلة مشاورات السلام فى المزمع عقدها خلال الأيام القادمة في السويد، حسبما أوردت العربية.

وقالت مصادر مطلعة إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث وجه تهديدًا شديد اللهجة لقيادات مليشيا الحوثي الذين أصروا على استبدال جرحى من أبناء القبائل سبق اعتماد اسمائهم بجرحى آخرين من أقرباء عبدالملك الحوثي وقيادات حوثية أخرى، وعلى إثر ذلك تأخرت طائرة نقل الجرحى عن الإقلاع إلى العاصمة العمانية مسقط.

وسعت مليشيا الحوثي من خلال تلك الخطوة إلى إفشال مشاورات السلام، كالمرات السابقة بحجج واهية إلا أن ذرائعها قوبلت هذه المرة بحزم من قبل المبعوث الأممي، بحسب المصادر، التي لم تكشف عن فحوى ردة فعل الأممي واكتفت بالإشارة إلى أنه وجه تهديدًا شديد اللهجة خضعت بعده المليشيا وسمحت بإقلاع الطائرة.

وأكدت مصادر ملاحية في مطار صنعاء إن الطائرة الأممية التي تقل جرحى من مقاتلي مليشيا الحوثي غادرت المطار متوجهة إلى مسقط ، وتقل الطائرة ٥٠ جريحًا ومثلهم مرافقين، و٣ أطباء يمنيين وطبيب من طرف الأمم المتحدة.

وقال مراقبون إن مليشيا التي عُرفت بنكثها للعهود والاتفاقات استمرأت هذه العادة السيئة، لكنها في نهاية الأمر تخضع للقوة ولا تفهم إلا لغة التهديد.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت إن مليشيا الحوثي تسعى إلى إفشال مشاورات السويد لعدم التزامها بالاتفاقات التي أبرمتها مع الأمم المتحدة والتحالف الداعم للشرعية في اليمن والحكومة الشرعية بشأن نقل جرحى المليشيا الخمسين ومرافقيهم إلى العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر، إن قيادات حوثية مقربه من زعيم المليشيا عبدالملك تدخلت في الساعات الأخيرة، لاستبدال بعض جرحى أبناء القبائل بآخرين من أبناء عمومة وأقارب الحوثي، وهو الأمر الذي تسبب بتأخير إقلاع الطائرة الأممية التي كان من المفترض أن تنقل مقاتلي مليشيا الحوثي الجرحى إلى العاصمة العمانية مسقط اليوم الاثنين.

وأكدت المصادر إن المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي وصل قبل ساعات إلى مطار صنعاء أبدى استياءه من عدم إيفاء المليشيا الحوثية بعهودها، معتبرًا إن مماطلة الحوثيين في نقل الجرحى يأتي في سياق تهربهم من حضور مشاورات السلام في السويد، كما سبق لهم فعل ذلك عندما عطلوا مشاورات جنيف الأخيرة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت مبكر من صباح اليوم تسهيله لعملية نقل جرحى الحوثيين مع مرافقيهم إلى مسقط اليوم عبر طائرة الأمم المتحدة بطلب من المبعوث الأممي، وبتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية، وقال ناطق التحالف العقيد تركي المالكي إن طائرة أممية ستصل الاثنين مطار صنعاء لإخلاء الجرحى يرافقهم 50 مرافقا و3 أطباء يمنيين وطبيب يتبع للأمم المتحدة من صنعاء إلى مسقط.