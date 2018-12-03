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سفير اليمن فى احتفالية ذكرى الاستقلال: مصر تفتح ذراعيها لأبناء الشعب اليمنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت السفارة اليمنية بالقاهرة اليوم احتفالية بمناسبة الذكرى 51 للاستقلال الوطني ، بحضور عدد من السياسيين اليمنيين والشخصيات العامة والإعلاميين، وفى كلمته هنأ الدكتور محمد مارم سفير اليمن بالقاهرة الرئيس عبد ربه منصور بالذكرى الـ51، وقال، إنه بفضل تضحيات الشهداء نحتفل اليوم ونرفع أعلام اليمن وفوق سفاراتنا فى أنحاء المعمورة .

 

وأكد مارم أن الحفاظ علي الدولة هو تخليد لتضحيات الشهداء وهى جزئيات نقتبسها من خطاب رئيس الجمهورية، بأن الحفاظ علي الجمهورية هو الحفاظ على مؤسسات الدولة والسعي إلى تطويرها ، مشيرا إلى اننا فى امس الحاجة اذا ما أردنا العودة الي بلادنا والاستقرار علي,ربوعها هو الحفاظ علي بعضنا والحفاظ علي البناء ودعم الصواب والوقوف جميعا ضد الخطأ.

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وأوضح مارم أن هناك من يستهدف الدولة و الشرعية واستقرارها ومازال الحرب و الانقلاب علي الأرض وجزء من الحرب هو زرع الفتن في كل المؤسسات والسفارات لإضعاف الأداء وشل نشاطها  .

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وثمن مارم دور جمهورية مصر في تحقيق الاستقلال الوطني ، مشيدا بمواقف مصر في عاصفة الحزم ودعم الشرعية اليمنية وفتح ذراعيها لكل أبناء الشعب اليمنى في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا.

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وأكد أن الحكومة الشرعية تتمنى نجاح المبعوث الأممي فى مهمته نحو السلام والوصول الى حلول تجبر المليشيات في تسليم السلاح والانسحاب من مؤسسات الدولة والالتزام بالاتفاقات والقرارات الدولية.

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