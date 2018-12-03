شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ولى العهد السعودى يغادر الجزائر بعد زيارة لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى ، الجزائر، اليوم الاثنين، وكان فى وداعه ، الوزير الأول الجزائرى الأستاذ أحمد أويحيى، وعدد من وزراء الحكومة الجزائرية.

ويذكر أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى الجزائر، الأحد، فى زيارة رسمية تستمر يومين على رأس وفد رفيع المستوى، حيث كان فى استقباله بمطار هوارى بومدين رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحيى.



ولى العهد السعودى يغادر الجزائر

عقد ولى العهد السعودى، خلال الزيارة عدة لقاءات مع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الجزائريين، إضافة إلى عقد منتدى لرجال الأعمال والاقتصاديين من البلدين، بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية – أمس - أن هذه الزيارة تأتى فى إطار العلاقات الأخوية المتينة التى تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية، موضحًا أن هذه الزيارة تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما ستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائى وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجارى وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف البيان، أن هذه الزيارة ستعطى زخما متجددا لمختلف اللجان الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة الجزائرية - السعودية، المنعقدة بالرياض فى أبريل الماضى، والتى توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون.

وأكدت الرئاسة الجزائرية، أن زيارة ولى العهد السعودى ستكون فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع فى بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط.