الوقود يتسبب في زيادة اسعار الأسمنت ببحري

شهاب محمد - الخرطوم - الاسمنت الخليج 365 : أكد عدد من تجار الأسمنت ببحري شارع الإنقاذ لـ(السوداني) أمس، تطبيق زيادة على الأسمنت من المصانع حيث قفز طن أسمنت عطبرة وبربر إلى (5,700) جنيه بدلاًعن (5,500) جنيه فيما قفز سعر أسمنت باقي المصانع إلى (5,650) جنيه بدلاًعن (4,100) جنيه ، مضيفين أن أزمة الجاز والترحيل أثرت على ركود السوق فيما قفز سعر الجوال إلى (300) جنيه بدلاعن (250) جنيهاً، واصفين طرح السلعة في السوق والسحب بالضعيف، موضحين أن الزيادة بلغت (30%).

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