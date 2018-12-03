الخرطوم: استهلاك الدقيق يقدر بـ(300) ألف جوال أسبوعياً

شهاب محمد - الخرطوم - القمح الخليج 365 : كشفت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم عن استهلاك الولاية من الدقيق يقدر بحوالي (300) ألف جوال أسبوعياً، في وقت أكدت فيه مطاحن سين للغلال أن مخزون القمح لديها يكفي البلاد لـ(3) أشهر.

وقال مدير قطاع التجارة والتعاون وشؤون المستهلك بالوزارة د. عادل عبد العزيز الفكي لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن آلية مراقبة انسياب الدقيق للمخابز تعمل بشكل مستمر لضمان وصول حصص الدقيق للمخابز، متوقعاً تجاوز الأزمة الحالية خلال فترة وجيزة.

وفي السياق كشف مصدر مطلع بمطاحن سين للغلال لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) عن توفيرها لـ(50%) من احتياجات البلاد من الدقيق، مشيراً إلى أن لجان توزيع الدقيق بالولايات مستمرة في أداء مهامها عبر الوكلاء، مبيناً عدم وجود مشكلة في هذا الصدد.

وأكد المصدر أنه خلال فترة وجيزة ستنتهي أزمة شح الدقيق وتوفر الخبز بالمخابز.

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