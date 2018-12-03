توزيع (100) الف نقطة دفع إلكتروني بالخرطوم والولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف المهندس عمر عمرابي مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عن توزيع (100) الف نقطة بيع دفع إلكتروني بالخرطوم والولايات خلال الفترة القادمة، مبيناً أن البنك المركزي أعلن إلتزامه بنشر وسائل الدفع وتوزيعها علي مناطق البيع وعلي رأسها “البقالات، محطات الوقود، المؤسسات الصحية ومحلات الكهرباء”.

وقال عمرابي لـ(smc) أن رئيس مجلس الوزراء معتز موسي أصدر قراراً بإنهاء التعامل النقدي في المعاملات الحكومية بنهاية العام الجاري، مشيراً إلي أن الفترة المتبقية تعتبر كافية لمعالجة أي إشكاليات يمكن أن تحدث أثناء الممارسة العملية.

وأشار عمرابي إلي أن الحكومة والبنك المركزي سيعملان علي دعم مشروع الدفع الإلكتروني حتي تحقق الأهداف المنشودة، مضيفاً أن القطاع الخاص والمصارف ستعمل علي المشاركة بشراء أجهزة نقاط البيع وتوزيعها علي محلات الدفع الإلكتروني.