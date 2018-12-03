بالفيديو... 6 مشاهد تكشف مستوى استقبال ابن سلمان في كل دولة عربية

وصل ولي العهد السعودي إلى دولة الإمارات في زيارة استغرقت 3 أيام، لتكون أول محطة في جولته الخارجية. وتزينت معالم العاصمة الإماراتية أبوظبي، بصور ولي العهد السعودي وأعلام المملكة ترحيبا بزيارته.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

بعد ذلك وصل الأمير محمد إلى البحرين، في ثاني محطة له. وكان في استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعدد من المسؤولين في البحرين.

و"بعد استراحة قصيرة بقاعة التشريفات الكبرى بقاعدة الصخير الجوية، توجه موكب الملك ومحمد بن سلمان إلى قصر الصخير، حيث جرت مراسم استقبال رسمية".

ثم وصل الأمير إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في استقباله في مستهل زيارة استمرت يومين.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بسّام راضي قال إنه "من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك".

وبعدها توجه ابن سلمان إلى تونس قادما من مصر، في إطار جولة خارجية بدأت بالإمارات والبحرين، وكان في استقباله الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وتزامنت الزيارة مع خروج تونسيين في مظاهرات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، ورفع المتظاهرون صورا ولافتات ترفض الترحيب بولي العهد السعودي وتنتقد حرب اليمن ومقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

بعدها توجه إلى الأرجنتين وحضر قمة العشرين ثم جاء منها إلى نواكشوط في زيارة خاطفة لموريتانيا استمرت ساعات.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وعدد من الوزراء والمسؤولين في استقبال سموه في مطار نواكشوط، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية وعزف السلامان السعودي والموريتاني.

وتمخضت هذه الزيارة السريعة عن توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين تتعلق إحداهما بتجنب الازدواج الضريبي والثانية تخص علاقات التعاون في مجال المياه والصرف الصحي، في حين تتعلق المذكرة الثالثة بمجال الحياة الفطرية.

ثم وصل ولي العهد أمس الأحد إلى الجزائر، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الجزائر الدولي رئيس الحكومة أحمد أويحيى وعدد من الوزراء الجزائريين.

وبحسب بيان مشترك، أعقب اللقاء، فقد تم الاتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة ولي العهد من الجانب السعودي، ومن الجانب الجزائري رئيس الحكومة أحمد أويحيى؛ لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم".

ولم يلتق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع ولي العهد السعودي، أثناء زيارته للبلاد، بسبب إصابته بـ"الانفلونزا"، بحسب ما أفادت به الرئاسة الجزائرية.