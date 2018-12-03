عباس و"كونتي" يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء الإثنين، التطورات السياسية، خاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر رئاسة الوزراء الايطالية في العاصمة روما، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

بدوره، وصف نبيل شعث، مستشار عباس للعلاقات الخارجية والدولية، في اتصال هاتفي مع الخليج 365، اللقاء، بالإيجابي والهام.

وأوضح أن اللقاء شدد على أهمية الالتزام بالشرعية الدولية، في معالجة القضايا المختلفة المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وقال شعث، إن كونتي أكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، ولمطالب الشعب الفلسطيني.

ووصل "عباس" العاصمة الايطالية روما أمس في زيارة رسمية، لم يعلن عن مدتها.

ويرافق عباس في زيارته، وزير الخارجية رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ومستشار الرئيس للعلاقات الخارجية، نبيل شعث، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.