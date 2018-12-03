إصابة 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في انطلاق المسيرة البحرية الـ18

غزة/هداية الصعيدي/الخليج 365

أصيب 4 فلسطينيين، اليوم الإثنين، برصاص إسرائيلي قبالة شواطئ بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، خلال احتشادهم مع عشرات آخرين قرب الشاطئ، أثناء انطلاق المسيرة البحرية الـ18تجاه الحدود مع إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب اليوم، ووصل وكالة "الخليج 365" نسخة منه، "إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال انطلاق المسيرة البحرية الـ18".

واحتشد عشرات الفلسطينيين مساء اليوم قبالة شواطئ شمالي قطاع غزة، للمشاركة في إطلاق المسيرة البحرية الثامنة عشر، للمطالبة بكسر الحصار.

وأطلقت هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" (شعبية مستقلة)، هذه المسيرة، من شواطئ شمالي القطاع تجاه الحدود مع إسرائيل.

وسبق هذه المسيرة 17 مسيرة بحرية مشابهة، منذ 29 مايو/أيار الماضي، بتنظيم من الهيئة ذاتها.

ويعاني قطاع غزة من تردٍ كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار المستمر منذ 2006، وتعثر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وكانت هيئات ومنظمات حقوقية فلسطينية ومؤسسات دولية بما فيها الأمم المتحدة حذرت، في الأشهر الأخيرة، من تفجر الأوضاع الإنسانية بغزة بسبب القيود الإسرائيلية.