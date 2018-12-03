استمرار مناورات تمرين #العلم_الأخضر السعودي البريطاني

صحيفة الخليج الالكترونية

تستمر في قاعدة الملك فهد الجوية مناورات تمرين ( العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018 ) الذي تنفذه القوات الجوية الملكية السعودية مع القوات الجوية البريطانية ، حيث نفذت القوات المشاركة عدداً من الطلعات والمهام الجوية النهارية حسب الخطة المعدة مسبقاً، والتي تم تنفيذها بنجاح .

من جانبه اكد رئيس اللجنة العليا للتمرين العميد الطيار الركن سعد بن شيبان البسامي ان تمرين العلم الأخضر يسير وفق الخطة المعدة له مسبقاً ووفق اعلى درجات السلامة ، مشيراً الى ان الطيارين السعودين اثبتوا خلال مجريات التمرين انهم على قدر عالي من المهارة والخبرة والتي مكنتهم من إنجاز كافة المهام الموكلة لهم بكل دقة واتقان .

وأشاد العميد البسامي بالأطقم الفنية المشاركة في التمرين والتي ساهمت بشكل فعال في نجاح التمرين حيث يقوم الفنيين بصيانة الطائرات وتجهيزها بشكل دوري حتى تكون جاهزة للإقلاع في اي وقت .