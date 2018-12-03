شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز مركبة بها «طفلة نائمة» بمكة.. وسرعة تحرك الجهات الأمنية أنقذتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أنقذت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، طفلة كانت داخل إحدى المركبات التي تعرضت للسحب من قبل الشركة المتعهدة بسحب المركبات المتوقفة في المواقف المدفوعة والتابعة لأمانة العاصمة المقدسة.

وأوقف أحد المتسوقين مركبته في أحد المواقف المدفوعة والتابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبداخلها طفلته تغط في نوم عميق في المرتبة الخلفية.

وعند مرور معقب الشركة التابعة للمواقف رصد المركبة تقف بطريقة غير صحيحة وقام بسحب المركبة رغم وجود فاتورة دفع الموقف على المركبة باعتبار وقوفها خاطئاً، والتوجه بها إلى حجز الشركة المخصص لها في جرول وإيقاف المركبة بداخل الحجز.

وفوجئ قائد المركبة عند خروجه بعدم وجود مركبته في الموقف، وتقدم ببلاغ إلى العمليات المشتركة (911) يفيدهم باختفاء مركبته وبداخلها طفلة تبلغ 4 سنوات؛ حيث وجهه البلاغ للجهات ذات العلاقة.

وتمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من الوصول إلى المركبة بعد أن عثرت عليها في حجز الشركة المشغلة بجرول وعثرت على طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بداخل المركبة في الحجز.

وجرى على الفور إخراج الطفلة من المركبة وهي بصحة جيدة، وتم تسليمها إلى شرطة القرارة للتحقيق في الحادثة.

وتنازل والد الطفلة عن حقه الخاص، وتقدم بالشكر للجهات الأمنية على سرعة تلقي البلاغ والوصول للطفلة وهي بصحة وسلامة.