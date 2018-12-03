شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن امتهن سرقة المنازل والمحال التجارية في عرعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عرعر:

تمكنت شرطة منطقة الحدود الشمالية من كشف سر تكرار عملية سرقة المنازل والمحال التجارية، بعدما تمكن أفراد الشرطة من القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابه جرائم سرقة من محال تجارية ومساكن بمدينة عرعر.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشمالية، العميد دكتور عويد بن مهدي العنزي، إن المتهم ضبط بحوزته بعض المسروقات، وعبوات مليئة بمادة مسكرة، معدة للبيع، وأدوات ومواد تستخدم في تصنيع المسكرات، وقد جرى إيقافه، وتحريز المضبوطات وإحالة القضية للنيابة العامة.