شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ«مواطن» بحوزته حبوب مخدرة قبل محاولته ابتلاعها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الأفلاج:

أطاح مركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، اليوم الاثنين، بمواطن بحوزته حبوب مخدرة، قبل محاولته ابتلاعها بعد افتضاح أمره من قبل رجال الأمن.

وكان رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج (نقطة التفتيش) استوقفوا، اليوم الاثنين، مركبة يقودها مواطن، وبعد طلب إخضاع المركبة للتفتيش وإدراك قائدها وصول رجال الأمن لما بحوزته من حبوب مخدرة حاول ابتلاعها، ولكن يقظة رجال الأمن كانت له بالمرصاد، فتم إثناؤه عن ذلك وضبطه وبما بحوزته من حبوب مخدرة.

تم على الفور تحرير محضر بالواقعة، وسُلّم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.