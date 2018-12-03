تحرير سلسلة جبل الأزهور ومقتل عشرات الحوثيين في صعدة

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، مساء الأحد، مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية، في مواجهات مع القوات الشرعية وغارات التحالف العربي، بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت الدفاع اليمينة، في بيان، إن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير سلسلة جبل الأزهور الاستراتيجية في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة.



وأضاف البيان أن قوات اللواء السابع حرس حدود نفذت عملية هجومية مباغتة على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في السلسلة الجبلية، لاذ على إثرها الانقلابيون بالفرار.



وساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية قوات الجيش اليمني في الهجوم، وقصفت بعدة غارات جوية تحصينات المليشيا الحوثية وتعزيزاتها في الجبهة ذاتها.



وقال البيان إن المواجهات والغارات الجوية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة للانقلابيين.



وذكر أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش طهرت المواقع والتلال المحررة في السلسلة الجبلية من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعتها المليشيا قبل فرارها.



والأحد، حررت قوات الجيش اليمني بلدتي الحجلة وآل علي بالكامل في مديرية رازح، واقتربت من مركزها.



وكانت قوات الجيش اليمني سيطرت خلال الفترة الماضية على عديد من المناطق في محافظة صعدة، وأعلن محافظها هادي الوايلي أن نصف المحافظة أصبح تحت قبضة القوات الشرعية المسنودة بشكل فعال من قبل التحالف العربي.

