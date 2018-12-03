دب يقتل حارسه في اليابان

هاجم دب، طوله متر و30 سنتيمترا ووزنه 50 كيلوجراما يعيش في بيت باليابان، حارسه فقضى عليه، بحسب ما أعلنت الشرطة، الإثنين.

وقال متحدث باسم الشرطة في إيباراكي شمال شرق طوكيو، لوكالة فرانس برس، إن الجيران سمعوا صراخ استغاثة صباح الأحد، وتبين أن الدب هاجم الرجل البالغ من العمر 56 عاما، ونقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

ونقل تلفزيون "أن أتش كاي" أن الضحية هو حارس الدب الذي يملكه رجل في السبعينيات من العمر لديه ترخيص رسمي بتربية هذا الحيوان المفترس في بيته.