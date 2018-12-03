دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هواوي تقدم هاتفها Mate 20 بمزايا عديدة وعرض خاص لدى زين هواوي تقدم هاتفها Mate 20 بمزايا عديدة وعرض خاص لدى زين السعودية

كشفت شركة هواوي في أكتوبر عن سلسلة هواتفها الرائدة Mate 20، حيث أضافت أفضل الإمكانيات مما توصلت له في عالم الهواتف الذكية وقدمتها للجمهور حول العالم ليتسنى له اختيار ما يناسب حاجاته لتحقيق صفقة رابحة.

وبعد طرح هواوي لسلسلة هواتفها الجديدة بالمنطقة، أصبح بإمكان المستخدمين في المملكة العربية السعودية الحصول على نسخة Mate 20 وبعرض خاص عن طريق شركة زين السعودية للاتصالات، حيث يتوفر الهاتف بلونه الأسود وبسعة تخزينية 128 جيجا بايت.

ويمكن لمن يرغب باقتناء الهاتف الحصول عليه مجانًا بالاشتراك مع باقة اتصالات مصممة خصيصًا من الشركة، ويشمل الاختيار بين باقة 299 ريال والتي تحتوي على 3,000 دقيقة مجانية محلية على الشبكة ومثلها محليًا خارج الشبكة، بجانب 50 جيجا بايت من البيانات و20 ريال رصيد تطبيقات لمدة 6 أشهر، أو باقة 199 ريال مع 1,500 دقيقة مجانية على زين ومثلها على الشبكات المحلية الأخرى، بالإضافة إلى 25 جيجا بايت من البيانات المجانية.

ويأتي هاتف Mate 20 مع كاميرا أمامية بدقة 24 ميجا بكسل في الأمام، كما يحمل ثلاث كاميرات بالخلف بإمكانيات كبيرة؛ تتمثل في عدسة بدقة 16 ميجا بكسل فائقة الاتساع، عدسة واسعة بدقة 12 ميجا بكسل، وعدسة تقريب بدقة 8 ميجا بكسل.

وتضيف الشركة مع هاتفها شاشة بقياس 6.53 بوصة من نوع LCD، ومستشعر للبصمة في الخلف، بالإضافة إلى بطارية بقدرة 4,000 مللي أمبير/ ساعة.

يأتي ذلك نتيجة التطور الذي وضعته هواوي في هاتفها يمتد رقاقة المعالجة القوية Kirin 980 والذي يعتبر أول معالج للهواتف الذكية بتقنية 7 نانومتر، وقدرات ذكاء اصطناعي فائقة بفضل وجود معالجين عصبيين مع معالج مركزي ومعالج رسومات.

الجدير بالذكر أن جميع الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة المتمثلة بنسبة 5%، كما أن المشترك يتوجب عليه التعهد بالاشتراك لمدة 24 شهرًا بإحدى الباقتين للحصول على الجهاز مجانًا.

التدوينة هواوي تقدم هاتفها Mate 20 بمزايا عديدة وعرض خاص لدى زين السعودية ظهرت أولاً على عالم التقنية.