دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي لهاتف Vivo NEX 2 بالشاشة المزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة Vivo خلال الشهر الجاري مؤتمر لكشف النقاب عن هاتف Vivo NEX 2 الذي يأتي هذا العام بالتصميم المزدوج في الشاشة، مع كاميرة خلفية ثلاثية ومستشعر للبصمة في الشاشة.

هاتف NEX 2 هو الإصدار المرتقب الإعلان عنه من Vivo خلال شهر ديسمبر، وهو أحد إصدارات هذا العام المميزة بلغة تصميم الشاشة المزدوجة لدعم المستخدم بعرض أفضل في الشاشة.

وقد أطلقت Vivo ثلاثة مقاطع فيديو تشويقية لهاتف NEX 2، تستعرض فيها تصميم الهاتف المميز بالشاشة المزدوجة والكاميرة الخلفية الثلاثية مع مستشعر للبصمة في الشاشة، إلى جانب الحلقة المضيئة حول الكاميرة.

ومن المقرر أن يضم هاتف NEX 2 سماعة الأذن في حافة إطار الهاتف كما يكشف الفيديو التشويقي عن دعم الكاميرات الخلفية تصوير السيلفي.

أيضاً من بين المواصفات المتوقعة لهاتف NEX 2 دعم الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 845، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أيضاً من المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي في 11 من ديسمبر، لكن نترقب إعلان Vivo عن موعد مؤتمرها القادم رسمياً.

يذكر أن هاتف Nubia X جاء خلال الفترة الماضية مع الشاشة المزدوجة لتغيير تصميم النتوء العلوي في الشاشة، وهو أحد التصاميم التي خرجت من عمالقة تصنيع الهاتف في الصين هذا العام لدعم إضافة الكاميرة الأمامية والإستفادة من العرض في الشاشة أيضاً.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي لهاتف Vivo NEX 2 بالشاشة المزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.