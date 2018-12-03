شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بحرينية ترجئ قضية التخابر مع قطر لجلسة 6 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية فى مملكة البحرين،اليوم الاثنين، قضية متهميم بالتخابر مع قطر، لجلسة 6 ديسمبر الجارى للإطلاع ، و نظرت المحكمة صباح اليوم، قضية متهمين بالتخابر مع قطر، وتلقي أموال من وزير سابق في الحكومة القطرية ، بهدف التأثير على الانتخابات التشريعية، وعدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية.

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