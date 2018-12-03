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شكرا لقرائتكم خبر عن دحلان يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا ونائب خارجية روسيا تطورات القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى القيادى الفلسطينى محمد دحلان اليوم الاثنين، جولة خارجية استغرقت عدة أيام وشملت روسيا وإثيوبيا وأجرى خلالها لقاءات مع مسؤولين في الدولتين تناولت عددا من القضايا ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وقال المكتب الإعلامى لمحمد دحلان أن الأخير التقى فى موسكو نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، وعقد فى أديس أبابا أول من أمس (السبت) محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد.
يذكر أن القيادي الفلسطينى محمد دحلان كان قد أكد فى تصريحات صحفية قبل أيام رفض الفلسطينيين لصفقة القرن ودعا إلى الرد عليها بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
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